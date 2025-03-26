Рубио заявил о необходимости переоценки санкций для решения конфликта на Украине
Урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. Об этом 26 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку, трансляция которой велась на YouTube.
«Санкции — это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования», — подчеркнул он.
Рубио также отметил, что Вашингтон продолжит консультации с РФ и Украиной, также после возвращения делегаций из Эр-Рияда запланирован сводный анализ позиций cторон конфликта.
«Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как — с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту [Дональду] Трампу, который примет решение о дальнейших шагах», — добавил он.
Россия и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии 24 марта согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта, с возможностью продления и выхода из этой инициативы в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кроме того, стороны условились поработать над реализацией черноморской инициативы, предполагающей обеспечение безопасности в Черном море судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 26 марта допустил в беседе с «Известиями», что реализация черноморской инициативы может значительно улучшить экономическую ситуацию в РФ смягчить санкционное давление. Также это откроет новые возможности для внешней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе.