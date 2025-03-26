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Глава ДНР сообщил о введении льготной ипотеки на «вторичку» в 35 муниципалитетах

Пушилин: с апреля можно будет взять льготную ипотеку в 35 муниципалитетах ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Оформить льготную ипотеку на вторичное жилье с апреля можно будет в населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), где пока не развернуто масштабное жилищное строительство. Об этом 26 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«С 1 апреля 35 муниципалитетов республики включены в перечень городов, в которых будет возможна льготная ипотека на вторичное жилье. Это Донецк, Макеевка, Авдеевка, Амвросиевка, Артемовск, Артемово, Волноваха, Енакиево, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Торез, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Кировское, Ждановка, Зугрэс, Иловайск, Докучаевск, Ясиноватая, Моспино, Комсомольское, Углегорск, Новоазовск», — рассказал он Донецкому агентству новостей (ДАН).

Пушилин отметил высокий спрос на жилье в регионе. По его словам, в этом году есть возможность начать строительство многоквартирных домов в Донецко-Макеевской агломерации, добавил глава республики.

Мишустин отчитался перед депутатами о работе правительства за год. Главное

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, сообщил о планах развития льготных ипотечных программ в стране. Кроме того, по итогам 2024 года экономика России растет второй год подряд, опережая средние мировые темпы роста и значительно превышая показатели европейских стран, заявил он.

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