Шадаев ответил на вопрос о «размедлении» YouTube

Вопрос о «размедлении» видеохостинга YouTube в России будет рассмотрен после выполнения им требований Роскомнадзора. Об этом 26 марта заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что РНК выдвинул ряд претензий к сервису.

«Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — сказал Шадаев «РИА Новости».

Кроме того, глава Минцифры акцентировал внимание на том, что важнейшим требованием является отсутствие ограничений для российских авторов. При этом Шадаев подчеркнул, что пока видеохостинг не показывает заинтересованности в выполнении норм законодательства РФ

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что видеохостинг YouTube и корпорация Google не должны «злоупотреблять Сетью» и обязаны соблюдать законодательство РФ. Глава государства обратил внимание на то, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу.