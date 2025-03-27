Не великодушие, а признание ошибки

Спорт — это про честную борьбу, а не про политику. Но уже три года мы видим, как атлетов лишают права выступать под своим флагом, как сильнейших спортсменов исключают из соревнований. И что это дало? Турниры теряют зрителей, рейтинги падают, а победы без настоящей конкуренции обесцениваются. Мы наблюдаем снижение интереса и доходов в различных видах спорта после отстранения российских и белорусских спортсменов. Болельщики не хотят смотреть турниры, где сильнейшие исключены по политическим мотивам. Это не частное мнение, а тенденция, которую невозможно игнорировать.

Мы все прекрасно понимаем, что спорт — это не просто соревнование физических сил, но и мощный инструмент формирования общественного мнения, который объединяет людей. Он позволяет выходить за пределы политики, веры и идеологии, становясь тем самым универсальным языком, понятным каждому. Спорт должен быть площадкой для честных битв, а не ареной для политических игр и манипуляций.

Сегодня в мире спорта начали двигаться в правильном направлении, но пока слишком медленно. FIFA (Международная федерация футбола) уже говорит о возвращении всех стран. Европейский союз снимает санкции со спортивных функционеров. ISU (Международный союз конькобежцев) и FIG (Международная федерация гимнастики) допускают спортсменов, но под нейтральным флагом. Это не великодушие — это признание ошибки!

Но нейтральный статус — это не выход. Спортсмены должны выступать под своим флагом и гимном, представляя свою страну. Это их право — отстаивать интересы своей страны на мировой спортивной арене. Они тренируются с детства, отдают спорту всё, и никто не имеет права лишать их национальной идентичности.

Наконец, мировые представители спорта начали просыпаться, ведущие атлеты, тренеры и спортивные журналисты открыто заявляют: спорт без участия всех стран теряет свою суть. Одни из них говорят, что такие победы — это фальшивка, другие выражают мнение о профанации, а третьи признают, что без сильных соперников исчезает настоящий дух борьбы.

И они правы: когда спорт перестает быть честным, он теряет смысл. Спортсмены не должны выпрашивать участия. Они должны выступать на равных, защищая честь своей страны. Задача спорта — объединять и быть мостиком даже в самые сложные времена.

Важно, чтобы спортивные функционеры отстаивали своих спортсменов и не предлагали им полумер. Для большинства здравых людей спортсмен под нейтральным флагом сродни предателю.

Кто-то жизнь за флаг и гимн отдает, а кто-то готов отречься — для меня это неприемлемо. Не надо бояться и не надо поддерживать идеологию предательства и отправлять спортсменов под нейтральным флагом — это как мать родную предать! Будьте смелее и отстаивайте своих спортсменов — это ваша задача.

Боксеры продемонстрировали, что всё возможно. Флаг и гимн — это душа спортсмена, и за них нужно бороться. У меня вопрос к тем, кто до сих пор поддерживает запреты: вы действительно готовы отвечать за разрушение мирового спорта? Ситуация требует изменений. Спорт должен возвращаться к своим основам — честности, справедливости и равенству.

Именно в такие моменты важно не молчать, а заявлять о своей позиции открыто. Мы не можем позволить, чтобы спорт как идею объединения развалили. Важно, чтобы у каждого спортсмена был шанс на победу, а соревнования были полны настоящей борьбы, где каждый мог бы показать, на что он способен, вне зависимости от политической ситуации в мире.

Спорт выше политики! Когда начинаются спортивные состязания, политика должна заканчиваться. Пусть лучше политики решают свои споры, выходя на спортивную арену, в честном состязании.

Автор — в 2017–2019 годах президент Федерации бокса России, в 2018 году вошел в исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (IBA), с декабря 2020 года является ее президентом.

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