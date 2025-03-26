Генсек НАТО высказался о перспективах вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, 26 марта, что Украина в долгосрочной перспективе может стать членом альянса, однако блок никогда не давал обещаний Киеву о вступлении по результатам мирных переговоров.

«Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом альянса, также подтвердили ее необратимый путь в НАТО на последнем саммите в Вашингтоне», — сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве, трансляция опубликована на сайте альянса.

Кроме того, генсек отметил, что с оптимизмом следит за переговорами между США и Россией. Он также охарактеризовал процесс разрешения конфликта на Украине как поэтапный и выразил уверенность в позиции Соединенных Штатов и их способности вести диалог с российской стороной.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не хотят видеть в НАТО. Он отметил, что США, как главный союзник альянса, не поддерживают инициативу вступления Киева.

Помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц 16 марта назвал маловероятным членство Украины в НАТО. По его словам, с данной позицией согласна не только американская сторона, но и другие государства — члены альянса.