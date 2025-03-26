В отношении экс-президента Бразилии возбуждено дело по обвинению в заговоре
Федеральный верховный суд Бразии постановил возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Жаира Болсонару по обвинению в подготовке госпереворота против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом 26 марта сообщил портал G1.
«Единогласным решением был принят иск, поданный Генеральной прокуратурой республики в отношении Жаира Болсонару», — заявил председатель суда Кристиану Санин.
Обвинения выдвинуты в адрес Болсонару и еще семи человек из бывшего состава правительства Бразилии. Всем им грозит тюремное заключение. Генеральная прокуратура утверждает, что Болсонару и его сообщники создали заговор с целью недопущения Лулы да Силвы к власти.
Ранее, 22 ноября, полиция Бразилии обвинила экс-президента в госперевороте. Ему выдвинули обвинения в создании преступной организации, которая действовала скоординированно, чтобы попытаться удержать Болсонару у власти после его поражения на выборах 2022 года.