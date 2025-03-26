Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Перезапуск «Северного потока» вполне вероятен. Об этом 26 марта заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Я думаю, будет интересно посмотреть, будем ли мы сопротивляться дешевому российскому газу или нет», — процитировало Пуянне Reuters.
Глава компании также отметил, что не удивится возобновлению работы двух из четырех веток газопровода, добавили в «Газета.Ru».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обсуждает с США восстановление работы «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружили еще в сентябре 2022 года. На трубопроводах произошли два мощных подводных взрыва. На месте происшествия обнаружили следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.