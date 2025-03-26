На ЗАЭС опровергли заявление Киева о повреждении топливного резервуара
Киев распространял фейковую информацию о якобы повреждении топливного резервуара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 26 марта заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Станция находится в безопасном состоянии», — говорится в Telegram-канале станции.
В настоящее время пределы и условия безопасной эксплуатации соблюдаются и выполняются полностью, добавил Черничук.
На ЗАЭС отметили, что радиационное воздействие также «не превышает установленных норм».
Ранее, 25 марта, в МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине. Отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать.