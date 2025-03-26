Винтовку Мосина и патроны изъяли у мужчины на юге Москвы

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России изъяли винтовку Мосина и боеприпасы у мужчины в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 26 марта.

Сотрудники уголовного розыска Южного округа столицы совместно с коллегами из УФСБ России по столице и Московской области при участии оперативников ГУУР МВД России и управления уголовного розыска московского главка задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«При обследовании его места жительства сотрудники полиции обнаружили и изъяли винтовку Мосина калибра 7,62 мм без затвора, два затвора и фрагменты затворов, а также восемь патронов калибра 7,62х54 мм», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Суд в Глазовском районе Удмуртии 4 марта вынес приговор 50-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном хранении оружия, в виде условного лишения свободы на срок четыре года, сообщает 360.ru.

Установлено, что в декабре 2024 года фигурант, распивая спиртное, поссорился с сожительницей. Во время конфликта он стал запугивать женщину, демонстрируя огнестрельное оружие. Кроме того, у мужчины нашли взрывчатые вещества промышленного производства и самодельные патроны.

Ранее, 7 декабря 2023 года, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отца девочки Дмитрия Афанаскина 25 марта 2025 года приговорили к одному году и восьми месяцам исправительных работ, передает RT. Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, повлекшего гибель и ранение несовершеннолетних.