Мост через Вскувицу в Псковской области отремонтируют к зиме 2026 года
В Псковской области объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт моста через реку Вскувица в Великолукском районе. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
Проект предусматривает строительство четырех опор моста на железобетонных сваях, монтаж балок пролетного строения, обновление дорожного полотна, укрепление насыпи на всех опорах. Кроме того, запланировано устройство водоотведения и ряд других работ по инфраструктуре.
Определить подрядчика планируется 14 апреля. Максимальная стоимость контракта с ним составит 313,4 млн рублей.
По данным издания, на время работ мост закроют. Через реку будет сооружена новая временная переправа. Полностью завершить обновление моста через Вскувицу планируется к 30 ноября 2026 года.
Ранее в марте сообщалось, что в Псковской области заменили 22 км рельсовых плетей на перегоне Вешки – Карамышево. Работы велись с середины февраля 2025 года в технологические окна.