Экс-президент Молдавии Воронин назвал задержание Гуцул вероломной провокацией

Бывший президент Молдавии, председатель Коммунистической партии республики Владимир Воронин призвал всех, кто называет себя оппонентами действующего в республике режима, занять принципиальную позицию и выступить за немедленное освобождение главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Соответствующее заявление 26 марта опубликовано на сайте партии.

«Речь идет не только о Евгении Гуцул, а о запредельной ненависти к мирному и трудолюбивому гагаузскому народу, который никогда не давал повода усомниться в своем молдавском патриотизме», — сказал Воронин.

Экс-президент назвал задержание главы автономии вероломной провокацией правящего режима. По его словам, у Национального антикоррупционного центра нет ни одного законного основания для применения к Гуцул каких-либо санкций.

Воронин также призвал выступить за прекращение политических уголовных дел и возвращение Молдавии в правовое и конституционное поле.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Затем, 26 марта, главу автономии доставили в НАЦ Молдавии, с нею находятся адвокаты. Уточняется, что правоохранительные органы стянули к зданию дополнительные силы.

Позднее в генпрокуратуре Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.