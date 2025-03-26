Обновление трубопровода на водозаборе в Туле завершат в 2025 году
В Туле на Обидимо-Упкинском водозаборе в 2025 году заменят еще 1,5 км трубопровода. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Проект обновления магистрального водовода на Обидимо-Упкинском водозаборе предусматривает замену 25,1 км труб. Три участка общей протяженностью 23,6 км заменили в прошлом году, их готовность оценивается в 99,9%.
Работы на последнем участке пройдут в 2025 году. Контракт с подрядчиком планируется заключить в апреле, ему предстоит заменить 1,5 км трубопровода.
Общая стоимость обновления водовода составляет 1,3 млрд рублей. По словам главы Тулы Ильи Беспалова, реализация проекта позволит повысить надежность системы водоснабжения для 120 тыс. жителей Зареченского округа.
Ранее в марте сообщалось, что в Туле в 2025 году обустроят больше 40 площадок накопления твердых коммунальных отходов. Начальная стоимость работ составляет 4,5 млн рублей.