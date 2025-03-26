В Прикамье реализуют проект по обустройству сетей освещения на дорогах
В Пермском крае готовятся реализовать проект «Светлый край», направленный на обустройство сетей освещения на региональных дорогах в границах населенных пунктов. Об этом сообщает региональное правительство.
«Необходимо в краткие сроки провести контрактацию по новому проекту «Светлый край» и приступить к его реализации в территориях региона. Следующий этап — важно приводить в порядок не только дороги, но и тротуары», — заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края.
Протяженность региональных дорог в Пермском крае составляет около 3,5 тыс. км, через населенные пункты из них проходят почти 380 км. Как уточняет ИА «Ура.ру», при этом наружное освещение есть только у 172,1 км таких дорог.
Итоговая цель «Светлого края» — установить освещение на всех региональных дорогах в границах населенных пунктов к 2027 году. Проект будет реализован в 131 населенном пункте в 34 муниципальных образованиях. Наружное освещение появится на 207,6 км дорог.