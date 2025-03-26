Четыре сотни аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала года
В лесах Московской области с начала 2025 года убрали 419 аварийных деревьев. Об этом сообщает региональный комитет лесного хозяйства.
Больше всего аварийных деревьев убрали с территории Волоколамского лесничества — 109. С территории Подольского лесничества убрали 99 деревьев, Ступинского — 65 и Истринского — 56.
«Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не далее чем в 100 м от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части», — объяснили в ведомстве.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», решение о вырубке принимается после тщательного обследования, которое, в свою очередь, проводится на основании рассмотрения обращений граждан.
20 марта сообщалось, что в лесах Московской области начался пожароопасный сезон. В этом году это произошло раньше обычного из-за аномально теплой зимы и небольшого количества осадков.