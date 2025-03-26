В МИД РФ указали на террор против российских журналистов со стороны Украины

Киевский режим развязал террор против российских журналистов, а также ведет за ними «смертельную охоту» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что только за последние несколько дней в результате украинских действий погибли четыре сотрудника российских СМИ. По ее словам, украинские боевики намеренно выслеживали корреспондентов и их съемочные команды, у которых не было при себе оружия, а после наносили удары на поражение.

Кроме того, в МИДе призвали генерального директора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ оказать незамедлительную реакцию на случившееся и принять меры для прекращения атак на сотрудников прессы.

Также в ведомстве подчеркнули, что все виновные в убийстве российских журналистов будут привлечены к ответственности.

Ранее в этот день военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга от подрыва на украинской мине в Белгородской области. Также был ранен оператор Дмитрий Волков. В пресс-службе Первого канала отметили, что журналистка погибла незадолго до своего дня рождения. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

До этого, 24 марта, в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.