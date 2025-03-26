Пожароопасный сезон стартовал в Липецкой области

В Липецкой области стартовал пожароопасный сезон, который продлится вплоть до осенних дождей или выпадения снега. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«Постановлением правительства Липецкой области №152 от 25 марта 2025 года с 26 марта на территории Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, который продлится до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова», — говорится в сообщении.

Как уточняет GOROD48, решение принято в связи с установившейся в регионе сухой погодой, а также ростом числа возгораний сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные 20 раз выезжали тушить подобные палы, общая площадь которых превысила 8 га.

Ранее в марте о начале пожароопасного сезона объявили в Красноярском крае и Подмосковье. В этом году это произошло раньше обычного из-за аномально теплой зимы и небольшого количества осадков.