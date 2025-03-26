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В России резко выросли продажи люксовых авто с пробегом

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В феврале 2025 года россияне приобрели 176 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 32% больше, чем год назад, и на 17% больше, чем в январе 2025 года. Об этом 26 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Почти 41% всех люксовых машин с пробегом, купленных в последний зимний месяц, пришлось на марку Bentley (73 единицы). Около трети этого сегмента вторичного рынка суммарно принадлежит брендам Rolls-Royce и Maserati (34 и 30 единиц соответственно). Также россияне в феврале приобрели 22 подержанных автомобиля Lamborghini, 11 Ferrari и пять Aston Martin.

В пятерку самых популярных автомобилей в сегменте за месяц вошли Bentley Continental GT (34 единицы), Bentley Bentayga (22 единицы), Maserati Levante (17 единиц), Lamborghini Urus (16 единиц) и Rolls-Royce Cullinan (14 единиц).

Всего с начала года в РФ поменяли своих владельцев 326 подержанных автомобилей сегмента люкс, что на 33% больше, чем в январе-феврале 2024 года, подсчитали эксперты. По словам аналитиков, рост продаж в люксовом сегменте на вторичном авторынке фиксируется уже восемь месяцев подряд.

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25 марта стало известно, что, пока рынок новых электромобилей в России падает уже восемь месяцев подряд, продажи электрокаров с пробегом растут пять месяцев подряд. Так, в феврале россияне приобрели 819 таких машин, что на 22% больше, чем год назад

21 марта сообщалось, что в феврале 2025 года в России было приобретено 397,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже уровня февраля прошлого года. Среди марок лидерство на вторичном рынке принадлежит Lada, в последний зимний месяц было куплено 106 тыс. таких машин отечественной марки.

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