СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта сообщили в ведомстве.
Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствием установлено, что украинские боевики 25 марта атаковали объект энергетики при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате удара свыше 4 тыс. жителей региона остались без электроэнергии.
«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — указано в Telegram-канале СК РФ.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России. В министерстве указали, что своими действиями киевский режим делает всё для срыва договоренностей Москвы и Вашингтона о поэтапных шагах по урегулированию украинского конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, который был нанесен 21 марта. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне в настоящее время не получается.