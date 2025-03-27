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«Хочется еще поиграть за сборную на международной арене»

Хоккеист «Локомотива» Александр Елесин — о победе в регулярке, предстоящей серии плей-офф с «Торпедо» и разговорах о матче команд КХЛ и НХЛ
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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26 марта в КХЛ стартовал плей-офф. В этот день прошли первые матчи в четырех сериях. А еще четыре противостояния первого раунда начнутся 27 марта. В одном из них победитель регулярного чемпионата — ярославский «Локомотив» — встретится с нижегородским «Торпедо». Первая игра пройдет на домашней арене «железнодорожников». В интервью «Известиям» защитник «Локомотива», серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России Александр Елесин объяснил, за счет чего команда уверенно выиграла регулярку, был ли соблазн в последнем матче против московского «Динамо» (4:1) поберечь себя от травм, оценил нынешний уровень «Торпедо», а также прокомментировал новость о договоренности между Путиным и Трампом насчет проведения хоккейного матча команд КХЛ и НХЛ и выразил надежду на скорое возвращение сборной на международную арену.

— Был соблазн в последнем матче поберечь себя от возможных травм перед плей-офф с учетом того, что игра уже не имела турнирного значения?

— Нет. Я думаю, было видно, что мы на этот матч вышли играть в полную силу. Надо всегда настраиваться выходить на лед и побеждать. И не делать себе никаких поблажек.

— Что думаете о предстоящем сопернике по плей-офф?

— «Торпедо» — очень хороший соперник. Надо максимально серьезно к нему отнестись. Необходимо действовать с максимальной отдачей и играть в целом так же, как мы играли весь сезон, что нам принесло победу в регулярном чемпионате. Да, в плей-офф будут свои нюансы — о них нам расскажет тренерский штаб, когда мы будем более детально разбирать соперника.

— Какие эмоции испытываете от победы в регулярном чемпионате, причем такой убедительной?

— Я думаю, любой хоккеист, любой спортсмен испытывает положительные эмоции от побед. Мы в «Локомотиве» не исключение. Но что было, то было. Сейчас все мысли уже только о плей-офф.

— За счет чего «Локомотив» избежал длительных спадов по ходу регулярного чемпионата?

— Определенные трудности у нас были, но главное, что каждый выполнял свою работу, старался играть на максимуме своих возможностей и выполнять тренерскую установку. За счет этого и добивались побед.

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— Как отреагировали на недавнюю новость о возможном проведении матча между командами КХЛ и НХЛ?

— Хорошо бы, если так и будет. Разумеется, проведение такого матча было бы полезно. Но пока это только предварительные разговоры. Мы еще не знаем точно, когда это состоится, в каком формате, с участием каких команд или хоккеистов. Так что надо еще подождать, когда появится новая информация на этот счет.

— Как призер последней Олимпиады уже соскучились по международным играм?

— Конечно, хочется еще поиграть за сборную на международной арене. Я думаю, каждый спортсмен хочет представлять свою страну, проявить себя на крупных турнирах, таких, как Олимпийские игры и чемпионат мира. Более того, хочется, чтобы наши молодые ребята на уровне молодежных и юниорских сборных снова получили возможность играть на мировых первенствах. А пока ждем этого и стараемся показывать свой лучший хоккей на клубном уровне, радовать наших болельщиков.

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