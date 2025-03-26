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В парламенте Молдавии указали на непредсказуемый эффект от задержания Гуцул

Боля: эффект от задержания Гуцул непредсказуем для властей Молдавии
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул может дать непредсказуемый эффект для нынешних властей Молдавии. Об этом 26 марта заявил «Известиям» депутат парламента Молдавии и бывший кандидат в президенты от блока «Победа» Василий Боля.

«Я думаю, что эффект непредсказуемый для нынешних властей. Видно, что в последнее время они занимались тем, что нагнетали ситуацию внутри страны», — отметил он.

По словам политика, молдавские органы власти «ничем не могут похвастаться», так как экономическая и социальная ситуация в стране очень сложные.

«Наши власти делают всё возможное, чтобы ужесточить свой режим вместо того, чтобы заняться <...> экономической ситуацией, улучшить социальное положение граждан. Нынешние власти пошли на закручивание гаек», — заявил депутат.

Он отметил, что в последнее время руководство Молдавии всё чаще говорит о том, что необходимо решить вопрос с Гагаузией.

«Они увидели, каким образом Гагаузия, жители этого региона проголосовали на референдуме, каким образом людли проголосовали на президентских выборах, отдав более 95% голосов не в пользу референдума и не в пользу президента страны», — подчеркнул Боля.

Власти пошли на беспрецедентный шаг, «пытаясь сшить белыми нитками» дело о незаконном финансировании, заключил политик.

Комрат не рад: главу Гагаузии задержали в молдавском аэропорту
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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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