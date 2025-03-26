В парламенте Молдавии указали на непредсказуемый эффект от задержания Гуцул
Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул может дать непредсказуемый эффект для нынешних властей Молдавии. Об этом 26 марта заявил «Известиям» депутат парламента Молдавии и бывший кандидат в президенты от блока «Победа» Василий Боля.
«Я думаю, что эффект непредсказуемый для нынешних властей. Видно, что в последнее время они занимались тем, что нагнетали ситуацию внутри страны», — отметил он.
По словам политика, молдавские органы власти «ничем не могут похвастаться», так как экономическая и социальная ситуация в стране очень сложные.
«Наши власти делают всё возможное, чтобы ужесточить свой режим вместо того, чтобы заняться <...> экономической ситуацией, улучшить социальное положение граждан. Нынешние власти пошли на закручивание гаек», — заявил депутат.
Он отметил, что в последнее время руководство Молдавии всё чаще говорит о том, что необходимо решить вопрос с Гагаузией.
«Они увидели, каким образом Гагаузия, жители этого региона проголосовали на референдуме, каким образом людли проголосовали на президентских выборах, отдав более 95% голосов не в пользу референдума и не в пользу президента страны», — подчеркнул Боля.
Власти пошли на беспрецедентный шаг, «пытаясь сшить белыми нитками» дело о незаконном финансировании, заключил политик.
О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.
Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.