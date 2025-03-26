Минпросвещения опубликовало памятку по противодействию травле в школах

Министерство просвещения РФ разработало памятку по противодействию физическому и психическому насилию, травле в школах. Документ был опубликован 26 марта в Telegram-канале ведомства.

«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.



В документе перечисляют виды противоправного поведения, которые являются проявлением травли. Также там указаны меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.



В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время эти материалы направят в школы, колледжи и организации допобразования во всех регионах России. Также там организуют образовательные и консультационные мероприятия.



Ранее, 16 февраля, стало известно о намерениях Минпросвещения разработать законодательные инициативы по пресечению травли в школах. В ведомстве уточнили, что они будут включать в себя действенные механизмы помощи и поддержки.