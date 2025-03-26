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Сийярто заявил о неприемлемости смешивания спорта с политикой

Сийярто: Венгрия последовательно выступает за отделение спорта от политики
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Фото: РИА Новости/пресс-служба правительства РФ
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Венгрия всегда выступала против политизации спорта и именно поэтому блокирует санкции Евросоюза (ЕС) против Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 26 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он отметил, что в Венгрии хорошо помнят, как спортсмены страны пострадали от политизации во время бойкота летней Олимпиады в Лос-Анджелесе социалистическими странами в 1984 году.

«Смешивание спортивных и геополитических конфликтов неприемлемо для венгров. <…> Вот почему мы ранее помешали внести Олимпийский комитет России и российские спортивные клубы в санкционный список ЕС», — написал Сийярто в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также министр отметил, что Будапешт принимал российских спортсменов на своем домашнем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в декабре 2024-го и ждет их на Кубке мира по фехтованию в последних числах марта.

«Спорт должен использоваться не для обострения конфликтов, а для их разрешения и восстановления мира между странами», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

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Ранее, 14 марта, министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за последовательную защиту олимпийских ценностей. Он отметил, что спорт — это важный канал дипломатии, призванный объединять людей, а не разъединять.

16 декабря Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов. Позднее, при обсуждении 16-го пакета санкций ЕС в феврале, Будапешт также отказался поддержать ограничения против спортивных организаций.

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