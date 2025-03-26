Блок «Победа» может обратиться в ЕСПЧ после задержания Гуцул
Блок «Победа» может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом 26 марта сообщили «Известиям» представители блока.
«Задержание Евгении Гуцул — это не просто политическая расправа, это акт откровенного террора против Гагаузии, против воли народа! Власти Молдовы, по указке [президента Молдавии Майи] Санду и ее европейских хозяев, схватили законно избранного башкана, устроили допрос, отобрали документы и заперли в застенках без всяких законных оснований. <…> Если молдавские суды не прекратят этот цирк, дело Гуцул неизбежно окажется в ЕСПЧ. Гагаузия не сдастся и будет бороться за свои права», — подчеркнули там.
В блоке также подчеркнули, что Санду, которая до сих пор не признала законно избранного башкана, продолжает давить на автономию.
О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.
Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с нею находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.