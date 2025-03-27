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Стали известны детали второй части игры «Русы против ящеров»

НТИ: прохождение второй части игры «Русы против ящеров» составит до четырех часов
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Фото: the Bratans
dzen
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В создании второй части игры «Русы против ящеров» приняли участие пять основных членов студии the Bratans и более 20 внешних специалистов. При этом время прохождения может занять у пользователя от трех до четырех часов в зависимости от стиля игры, сообщили 27 декабря «Известиям» в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), ссылаясь на разработчика.

Сюжет состоит из девяти миссий. Вместе с тем предусмотрен кооперативный режим до четырех человек и «режим волн».

«Над второй частью мы работали ровно год и выпустили сегодня в релиз», — рассказал гейм-дизайнер студии the Bratans Даниил Косачев, уточнив, что игру разрабатывали на движке Unity.

При этом, по его словам, первой частью активно интересуются пользователи из Китая, стран СНГ, США, Германии, Аргентины.

Игра вышла в релиз еще 27 сентября 2023 года. Проект основан на мемах в Сети о древних русах и их борьбе с рептилоидами.

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