Стали известны детали второй части игры «Русы против ящеров»

В создании второй части игры «Русы против ящеров» приняли участие пять основных членов студии the Bratans и более 20 внешних специалистов. При этом время прохождения может занять у пользователя от трех до четырех часов в зависимости от стиля игры, сообщили 27 декабря «Известиям» в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), ссылаясь на разработчика.

Сюжет состоит из девяти миссий. Вместе с тем предусмотрен кооперативный режим до четырех человек и «режим волн».

«Над второй частью мы работали ровно год и выпустили сегодня в релиз», — рассказал гейм-дизайнер студии the Bratans Даниил Косачев, уточнив, что игру разрабатывали на движке Unity.

При этом, по его словам, первой частью активно интересуются пользователи из Китая, стран СНГ, США, Германии, Аргентины.

Игра вышла в релиз еще 27 сентября 2023 года. Проект основан на мемах в Сети о древних русах и их борьбе с рептилоидами.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что компания «Сайберия Нова» приступила к разработке дополнения к игре «Смута» — «Земский собор». В центре повествования — история казака Кирши, который волею случая оказался вовлечен в драму вокруг Земского собора и сыграл важную роль в воцарении Михаила Романова на престол Российского государства. Выход видеоигры при поддержке Института развития интернета запланирован на 2025 год, рассказал «Известиям» разработчик.