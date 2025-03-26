В Европе выразили удивление из-за частых поездок главы МИД Венгрии в Россию

У европейских дипломатов вызвала удивление частота поездок министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом 26 марта сообщило агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, Сийярто как минимум 13 раз был в России более чем за три года. Чиновники, разговаривавшие c Bloomberg на условиях анонимности, сообщили о недоумении из-за количества поездок дипломата в Россию. Они также сомневаются в их целесообразности.

«Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, в то время как западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты», — говорится в публикации.

Ранее, 26 марта, Сийярто анонсировал визит в Москву, в рамках которого планирует в числе прочего обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Министр также сказал, что недавние переговоры России и США стали «новой вехой» в вопросах мирного урегулирования, что делает мир безопаснее.

В этот же день Сийярто в видеообращении с Красной площади заявил, что договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре значительно повысила уровень энергобезопасности Венгрии.