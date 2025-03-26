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Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцы группировки войск «Север» с помощью расчетов FPV-дронов уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на харьковском направлении. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ 26 марта.

Военнослужащим удалось обнаружить боевиков ВСУ благодаря разведывательному беспилотнику. После проведения анализа ситуации было принято решение об уничтожении живой силы противника с помощью огневого воздействия.

Обнаруженные цели были ликвидированы расчетами FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по противнику.

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Минобороны РФ 23 марта опубликовали кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Харьковской области оператором дрона с системой сбросов боеприпасов.

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