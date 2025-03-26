Реклама
Прямой эфир
Авто
Lada Granta получила топовую версию с климат-контролем
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Кубы в Москву на 9 Мая
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Мир
Сийярто выразил надежду на долгосрочное прекращение огня между РФ и Украиной
Спорт
Россия и Иран проведут товарищеский матч по футболу в октябре
Мир
В 2025 году Норвегия предоставит помощь Украине на $8 млрд
Политика
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Мир
Мишустин заявил о провале антироссийских санкций в сфере энергетики
Мир
На Украине признали вторжение дронов ВСУ в Румынию из-за действий РЭБ
Мир
Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Общество
Мишустин указал на приоритетное право участников СВО на медпомощь и образование
Мир
Оппозиция в Болгарии внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству
Общество
В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Мир
Сербия пригласила ФСБ расследовать обвинения в применении «звуковой пушки»
Сюжет:

В Госдуме назвали неприемлемыми атаки ВСУ по энергообъектам

Депутат ГД Журова: атака ВСУ на энергообъект в Курской области неприемлема
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Действия Украины в рамках соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры являются неприемлемыми. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в среду, 26 марта, отреагировав на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в Курской области.

«Очень не хочется, чтобы наше лояльное отношение воспринималось как то, что можно продолжать атаки. Мы же выполняем свои обещания, а они почему-то нет. Это неприемлемая ситуация, когда перемирие используют для продолжения огня», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Журова сочла возможной негативную реакцию на действия ВСУ со стороны США и мирового сообщества.

«Надеюсь, теперь, когда идут переговоры, ведется подготовка к встрече президентов России и США, нас будут слышать лучше. Украина, видимо, будет говорить Штатам, что они наносили удары по объектам военной инфраструктуры, так будут это преподносить», — предположила парламентарий.

Газовая атака: зачем Киев устроил взрыв на измерительной станции «Суджа»
Украинские власти вновь демонстрируют желание сорвать попытки мирного урегулирования

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, передает ИА Регнум. В ведомстве уточнили, что объектом атаки было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщает 360.ru. Произошло также и несколько других инцидентов.В Брянской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. В итоге потребители в Комаричском районе остались без электричества. Днем ранее удар ВСУ оставил без электроснабжения более 4 тыс. потребителей в Курской области.

Минобороны подчеркнуло, что своими действиями киевский режим делает всё для срыва договоренностей Москвы и Вашингтона о поэтапных шагах по урегулированию украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.

Также 25 марта Минобороны сообщило, что в результате удара ВСУ по инфраструктуре в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2», а в Луганской Народной Республике (ЛНР) была атакована газораспределительная станция «Сватово».

В районе мыса Тарханкут в Крыму силы ПВО смогли перехватить украинский дрон, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025