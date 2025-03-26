В Госдуме назвали неприемлемыми атаки ВСУ по энергообъектам

Действия Украины в рамках соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры являются неприемлемыми. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в среду, 26 марта, отреагировав на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в Курской области.

«Очень не хочется, чтобы наше лояльное отношение воспринималось как то, что можно продолжать атаки. Мы же выполняем свои обещания, а они почему-то нет. Это неприемлемая ситуация, когда перемирие используют для продолжения огня», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Журова сочла возможной негативную реакцию на действия ВСУ со стороны США и мирового сообщества.

«Надеюсь, теперь, когда идут переговоры, ведется подготовка к встрече президентов России и США, нас будут слышать лучше. Украина, видимо, будет говорить Штатам, что они наносили удары по объектам военной инфраструктуры, так будут это преподносить», — предположила парламентарий.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, передает ИА Регнум. В ведомстве уточнили, что объектом атаки было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщает 360.ru. Произошло также и несколько других инцидентов.В Брянской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. В итоге потребители в Комаричском районе остались без электричества. Днем ранее удар ВСУ оставил без электроснабжения более 4 тыс. потребителей в Курской области.

Минобороны подчеркнуло, что своими действиями киевский режим делает всё для срыва договоренностей Москвы и Вашингтона о поэтапных шагах по урегулированию украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.

Также 25 марта Минобороны сообщило, что в результате удара ВСУ по инфраструктуре в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2», а в Луганской Народной Республике (ЛНР) была атакована газораспределительная станция «Сватово».

В районе мыса Тарханкут в Крыму силы ПВО смогли перехватить украинский дрон, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.