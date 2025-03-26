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В Госдуме предложили разработать закон о взаимоотношениях робота и человека

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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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В РФ следовало бы разработать базовое законодательство о взаимодействии робота и человека. Об этом в среду, 26 марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он отметил, что инициативы в этом вопросе помогут привлечь в страну изобретателей.

«У нас нет базового закона. Отношения робота и человека. Где он? Вот сейчас любое открытие, любой запуск, даже тестовые проекты, — <...> важно подготовить базовое законодательство, которое создаст условия именно в нашей стране: чтобы сюда изобретатели приехали, чтобы здесь смогли себя реализовать те, кто в других странах не может», — обратил внимание он.

Председатель ГД, в частности, предложил разработать проекты, позволяющие как можно оперативнее образовать законодательную базу по этому вопросу.

«Наедет машина с роботом на кого-то. И что будет? Об этом речь идет. Вот эти все вопросы надо урегулировать прежде», — резюмировал он.

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Ранее, 24 марта, из результатов исследования агентства «Акварель Ресерч» стало известно, что россияне постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе многие увлечены устройствами «умного» дома. Кроме того, многим опрошенным позволяют преодолеть языковой барьер переводчики.

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