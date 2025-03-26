Пенсионерка погибла при пожаре в садовом доме в Иркутской области
Садовый дом загорелся в Шелеховском районе Иркутской области. При тушении пожарные обнаружили тело 74-летней женщины.
Информация о горении поступила из села Большой Луг. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Площадь пожара составила 43 кв. м. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.
В Забайкальском крае пожар произошел на пилораме около трассы Чита – Забайкальск. При тушении найдены тела двух мужчин, еще один человек получил ожоги. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.