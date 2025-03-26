Пожароопасный сезон начался на 31 территории Красноярского края
Пожароопасный сезон стартовал в 31 муниципалитете Красноярского края. Территорию лесного фонда регулярно патрулируют пожарные.
Начало сезона связано с частичным сходом снежного покрова. В патрулировании задействованы наземные группы, беспилотники. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, установлены 170 видеокамер на вышках сотовых операторов, их радиус обзора достигает 35 км.
Раннее обнаружение возгораний позволяет ликвидировать их с наименьшим ущербом. Специалисты подчеркивают, что в основном пожары возникают по вине человека. Для физических лиц за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.
С 25 марта по 1 июля в Красноярском крае будет действовать режим повышенной готовности в связи с прохождением пожароопасного периода и периодов половодья и паводков.