Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в белгородском приграничье
Российским войскам удалось уничтожить семь бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции», — говорится в сообщении.
На белгородском направлении группировка «Север» нанесла удар по живой силе, технике ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка в Сумской области.
Согласно данным Минобороны России, противник потерял до 55 военнослужащих, два боевых бронированных транспортных средства, а также артиллерийское орудие.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» нанесли удар по месту запуска дронов ВСУ в Запорожской области. Зафиксирован взрыв после удара. В результате произошло возгорание позиции.