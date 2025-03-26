Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Приморском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Хабаровск – Владивосток под Уссурийском (Приморский край). Травмы получили двое взрослых и двое детей.
По данным ИА UssurMedia, 61-летняя женщина за рулем Nissan X-Trail при движении в сторону села Михайловка, нарушив правила дорожного движения, допустила столкновение своего автомобиля с Medcedes Benz Actros. Автомобилистка и трое ее пассажиров, в числе которых дети восьми и 11 лет, пострадали и были доставлены в больницу. Они госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах России произошло 206 ДТП, в результате которых погибли 10 человек и пострадали 240.