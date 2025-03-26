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Политолог оценил вероятность выполнения Трампом условий России по санкциям

Политолог Дудаков: Трамп может выполнить условия России по санкциям
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Фото: REUTERS/Eric Hartline
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Президент США Дональд Трамп может выполнить условия России по смягчению санкций, так как это выгодно для экономики Соединенных Штатов. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в среду, 26 марта.

«Не вижу никаких препятствий для того, чтобы Трамп уже сегодня или завтра объявил о как минимум приостановке санкций против России в сфере продовольствия и поставок удобрений. Это возможно по понятным причинам: Трамп стремится поскорее договориться, а Россия хочет смягчения, потому что иначе не восстановить трафик в Черном море», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что увеличение экспорта удобрений из России приведет к постепенному снижению цен на продовольствие на мировом рынке, инфляция замедлится.

«С другой стороны, Трамп может медлить со смягчением санкций, чтобы использовать их как рычаг давления на Россию. Но особенных перспектив такая стратегия не имеет, потому было бы логично уже переходить к конструктивной повестке и менять санкционную политику», — заключил эксперт.

По соображению сторон: РФ и США продвинулись в «Черноморской инициативе»
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Ранее в этот день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков допустил в беседе с «Известиями», что реализация черноморской инициативы может значительно улучшить экономическую ситуацию в России и смягчить санкционное давление. Также это откроет новые возможности для внешней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе.

Ранее, 25 марта, в Кремле сообщили, что РФ и США условились работать над реализацией черноморской инициативы, которая предполагает, что в Черном море будет обеспечиваться безопасность судоходства и использование коммерческих судов в военных целях не допустят, сообщает 360.ru.

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