Высадка подсолнечника стартовала на полях Крыма
Аграрии в Крыму начали высадку подсолнечника. На текущий момент сельскохозяйственная культура высажена на 320 га.
По данным ИА SevastopolMedia, всего подсолнечником будет засеяно 40,6 тыс. га полей. На текущий момент выполнено 0,79% от плана. По сравнению с 2024 годом площадь посадок сократится на 1,17%.
В 2024 году подсолнечник высадили на площади 47,7 тыс. га. Удалось собрать 36,1 тыс. т семян при урожайности 8 ц с 1 га.
В 2025 году государственная поддержка агропромышленного комплекса России превысит 500 млрд рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.