В МИД РФ назвали отказ Токио от вражды условием диалога с Россией
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава» 26 марта подчеркнул необходимость отказа Токио от антироссийской политики для возобновления двустороннего диалога. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
В рамках мероприятия Руденко и представители японской организации обсудили нынешнее состояние отношений между Москвой и Токио.
«Было вновь подчеркнуто, что путь к полноценному взаимодействию может открыть только отказ Японии от враждебной политики в отношении России, подтвержденный конкретными шагами», — указано на сайте внешнеполитического ведомства.
Кроме того, стороны рассмотрели перспективы восстановления научного обмена между странами. В ходе встречи «Фонд мира Сасакава» заявил о намерении активнее развивать связи с российскими академическими учреждениями.
10 января Япония ввела санкции против 11 физических и 29 юридических лиц, зарегистрированных в РФ. Кроме того, 22 российским организациям запретили экспорт товаров в Японию.
Позднее, 28 февраля, посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что правительство премьер-министра Сигэру Исибы своими действиями против России демонстрирует недальновидность и ограниченное понимание глобальных геополитических процессов. Дипломат добавил, что враждебные действия Токио не останутся без последствий.
В скором времени, 3 марта, МИД России ввел запрет на въезд девяти граждан Японии, включая министра иностранных дел страны Такэси Ивая. В ведомстве отметили, что ограничения стали ответом Москвы на антироссийские санкции Токио.