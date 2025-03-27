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Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%

АКАР: объем российского рекламного рынка превысил 900 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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По итогам 2024 года объем российского рекламного рынка составил 904 млрд рублей, что на 24% превышает показатели предыдущего года. Это следует из данных комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), с которыми ознакомились «Известия» 27 марта.

Наибольший процентный рост в первом полугодии показал сегмент Out of Home — наружной рекламы (+45%). Высокую динамику также продемонстрировали видеореклама (+23%), аудиореклама (+22%), реклама в интернет-сервисах (+22%) и в издательском бизнесе (+6%).

Если сравнивать сегменты по наибольшим объемам, то лидирует реклама в интернет-сервисах, затраты на которую в январе—июне составили 470,2 млрд рублей. На втором месте — видеореклама (284,8 млрд рублей), на третьем — Out of Home (97,1 млрд рублей). На издательский бизнес и аудиорекламу приходится 27 млрд и 24,6 млрд рублей соответственно.

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При этом российский рынок маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил сумму в 2,1 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем год назад.

«Российский рынок маркетинговых коммуникаций продолжает демонстрировать фантастическую динамику. И если высокие цифры роста рекламного рынка в 2023 году в какой-то степени можно было объяснять относительно низкой базой предыдущего кризисного 2022 года, то динамика +24% в прошедшем году к очень успешному 2023 году не только порадовала всех нас, но отчасти удивила многих экспертов, дававших существенно более скромные прогнозы», — отметил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре. Их будут получать те граждане, которые, имея больше 10 тыс. подписчиков, не выполнили требования по официальной регистрации, но разместили проплаченные посты. Такие поправки в законодательство рассмотрят в Госдуме.

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