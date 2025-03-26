Два человека погибли при пожаре на пилораме в Забайкальском крае
Пилорама сгорела в районе трассы Чита — Забайкальск в Могойтуйском округе Забайкальского края. При тушении обнаружены тела двух мужчин.
Информация о возгорании поступила в ночь на 26 марта. По данным ИА ChitaMedia, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники. Два человека погибли, еще один получил ожоги.
По факту пожара проводится проверка. С начала 2025 года в Забайкалье на пожарах погибли 30 человек. Основной причиной возгораний с трагическими последствиями становилась неосторожность при курении.
24 марта в Тольятти загорелась квартира многоэтажного дома. Очагом стала электрическая кухонная вытяжка, которая была включена ночью. Из дома эвакуировали десять человек. Один человек погиб.