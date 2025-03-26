Заммэра Москвы Сергунина рассказала о гранте на создание международных кинопроектов
Правительство Москвы учредило грант на производство международных фильмов в столице. Получить его могут съемочные команды, состоящие из московских и иностранных кинокомпаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Представители индустрии получат возможность возместить до 30% затрат на съемки. Максимальный размер выплат по одному проекту составит 50 млн рублей. Новая мера поддержки расширит возможности Московского кинокластера и сделает наш город еще более привлекательным для игроков международного рынка», — рассказала Сергунина.
Грант распространяется на ленты, контракты на создание которых заключены не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки. Прием документов откроется 1 апреля на киноплатформе «Москино». Там же будут размещены условия предоставления поддержки. Итоговая сумма гранта будет зависеть от подтвержденных расходов.
Московский кинокластер представляет собой многофункциональную экосистему, объединяющую сразу несколько натурных площадок и отраслевую цифровую платформу.