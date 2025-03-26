Илон Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
Чат-бот Grok теперь доступен в мессенджере Telegram. Об этом 26 марта сообщил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети X.
«Telegram только что достиг 1 млрд активных пользователей в месяц, и теперь он получает Grok», — написал Маск.
Уточняется, что для владельцев подписки Telegram Premium чат-бот доступен бесплатно.
18 февраля 2025 года Илон Маск представил Grok 3 — нейросеть нового поколения, разработанную компанией xAI.
По словам Маска, Grok 3 в десять раз мощнее предыдущей модели. В ходе тестов нейросеть обошла основных конкурентов — GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3 — при решении математических задач, кодировании и в научной работе.