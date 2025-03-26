На Украине признали вторжение дронов ВСУ в Румынию из-за действий РЭБ
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию. Об этом 26 марта сообщило издание «Страна.ua».
«Румыния вообще всё понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: «Молчи». Ну упало два «Шахеда» (дроны Shahed. — Ред.) в порт у вас, почему вы молчите. «Молчи, я тебя прошу», — поделился Залужный.
Экс-главкома спрашивали, зачем он выключил систему радиоэлектронной борьбы, из-за нее беспилотники долетели до румынской территории, передает «Газета.Ru».
Залужный также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не является действенной гарантией безопасности, ведь оно «ничего не даст, кроме политической защиты».
В минобороны Молдавии 3 февраля сообщили, что военные зафиксировали беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. Дрон прилетел со стороны Украины и проследовал по маршруту Карманово – Маяк – Григориополь на территории непризнанного Приднестровья. После беспилотник покинул воздушное пространство республики.