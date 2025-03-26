Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России

Две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными. Об этом 26 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Доля отечественных лекарств составила, внимание, уже больше 64% <…>. То есть каждые две из трех упаковок, которые приобретаются сегодня, — они российские», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на положительную динамику на рынке медицинских изделий. В 2023 году объем производства составил 612 млрд рублей, а в 2024 году увеличился на 21,5%, достигнув около 800 млрд рублей.

10 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали «Известиям», что в России планируют запустить производство отечественных лекарств от гепатита С, если российским производителям выдадут принудительную лицензию. Отмечается, что это снизит стоимость лечения заболевания, а также повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан.