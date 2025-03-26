Мосгорсуд оставил экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Мосгорсуд оставил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского под стражей до мая. Об этом 26 марта сообщил «Известиям» его адвокат Иван Миронов.

«Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба экс-мэра на меру пресечения. Защита Копайгородского настаивала на любой мере, не связанной с лишением свободы», — проинформировал адвокат.

В результате Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты Копайгородского, оставил постановление о заключении его под стражу еще на три месяца.

Экс-мэра Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне специальной военной операции, в тот же день его арестовали. Согласно информации МВД РФ, его подозревают в получении взятки в размере 43 млн рублей от бизнесмена через жену.

Супругу экс-мэра Сочи задержали в ноябре 2024 года. Янину отправили под домашний арест, а ее кредитные счета на 100 млн рублей арестовали. Адвокат Миронов уточнял, что Янину подозревают в растрате вместе с мужем. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

6 марта Копайгородскую перевели в СИЗО. Тогда же стало известно, что в деле супругов появились новые эпизоды — по словам адвоката Янины Елизаветы Меткиной, ее подзащитной могут вменить посредничество мужу в получении взяток от сочинских застройщиков, а также оказание давления на двух свидетелей.