Движение грузовиков ограничат с 31 марта в Хабаровске
Временное ограничение движения грузовиков введут в Хабаровске с 31 марта. Такие меры принимаются в связи с наступлением весеннего периода распутицы.
Максимальная допустимая нагрузка на ось составляет 3,5 т. За соблюдением этого ограничения будет следить Госавтоинспекция. Для получения разрешения на проезд водителям необходимо подать заявку на сайте ФКУ «Росдормониторинг».
Ограничения не распространяются на федеральные дороги, а также на международные грузовые и пассажирские перевозки, транспортировку топлива, продовольствия и медикаментов. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
Ограничения продлятся до 30 апреля.
В Иркутской области аналогичное ограничение начнет действовать с 15 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения.