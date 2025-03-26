Система учета племенных ресурсов в АПК станет доступна во всех регионах России

С 2025 года система племенных ресурсов станет доступна во всех регионах России, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 26 марта.

«Минсельхоз завершил разработку первой очереди Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов в животноводстве (ФГИАС ПР) и ведет подготовку к реализации второй очереди. В рамках первой очереди была разработана модель системы, предусматривающая возможность регистрации в ней племенных животных трех видов», — пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что в настоящее время завершается этап обучения работы с системой в четырех «пилотных» субъектах. Со второго полугодия в ней смогут работать все регионы страны.

Второй этап создания ФГИАС ПР намечен на 2025–2026 годы. В результате этого этапа планируется обеспечить регистрацию 13 видов племенных животных, разводимых в 89 регионах страны. С 1 марта 2026 года регистрация племенного поголовья в ФГИАС ПР станет обязательной. Прогнозируется, что в систему войдут более 2,2 тыс. предприятий.

Создание и функционирование ФГИАС ПР позволит регистрировать как племенных животных, так и стада, вести учет племенных хозяйств, контролировать выдачу заключений на импорт племенной продукции, а также анализировать и обрабатывать собранные данные. Это также поможет снизить нагрузку на бизнес в части отчетности: через систему можно получать государственные услуги в электронном формате.

В молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, звероводстве, верблюдоводстве и яководстве основными объектами регистрации будут племенные животные, в то время как в других подотраслях — племенные стада.

Ранее, 19 марта, в пресс-службе Минсельхоза сообщили о том, что в российских школах появится агротехнологический профиль обучения. В министерстве пояснили, что образовательные учреждения смогут официально создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для агропромышленного комплекса (АПК). Школьники смогут ближе познакомиться с отраслью, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве.