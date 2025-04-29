«Яндекс» инвестирует в проекты сотрудников 330 млн рублей

«Яндекс» создал внутренний фонд технологических инициатив для поддержки наукоемких и технологичных проектов своих сотрудников. Как сообщается в пресс-релизе компании, объем финансирования в этом году составит 330 млн рублей.

Проекты для фонда, получившего название Yet Another Tech Fund, отбирает специально созданный экспертный совет. Его члены — технические директора различных направлений компании. Основными критериями оценки являются технологический потенциал проекта и амбициозность идеи. Инициативы, получившие одобрение, будут поддерживаться на каждом этапе — от разработки концепции до создания рабочего прототипа.

Уже известно, что фонд в первую очередь профинансирует разработку технологии умного магазина, гибридного поиска в системе управления собственными базами данных, инструментов медицинской диагностики на основе нейросетей, а также создание программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для роботов-гуманоидов. Их планируется научить ключевым навыкам: ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты, поднимать и переносить в руках груз. После этого в планах разработчиков выйти на полный цикл разработки гуманоидов — от написания софта для управления ими до их проектирования и производства.

По словам сооснователя AiAcademy и предпринимательского клуба ShareAI Александра Горного, подобные механизмы поддержки внутренних инициатив являются стандартной практикой в крупнейших мировых IT-компаниях.

«Самый известный проект, появившийся как инициатива сотрудников — это Gmail внутри Google. В таких фондах обычно не ищут баланса между риском и отдачей. Их цель — именно "журавль в небе", тогда как "синиц" ловят традиционными методами в привычных сегментах», — отметил он.

Согласно данным PwC, в среднем по миру 56% компаний имеют возможности поддержки инновационных идей сотрудников. Многие IT-корпорации также инвестируют в обучение сотрудников. Например, год назад Google создала фонд для обучения сотрудников работе с ИИ. Аналогичные программы есть у Microsoft.

В России подобные инициативы развиваются менее активно. Эксперт объясняет низкую популярность таких фондов в России тем, что немногие компании готовы думать о долгосрочных перспективах в условиях турбулентности, когда сложно поощрять рискованные инициативы.