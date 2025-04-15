Вступление в силу закона о рассрочке предложили отложить на год

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) предложила внести поправки в законопроект о регулировании BNPL-сервисов (Buy now pay later), предоставляющих возможность совершать покупки в рассрочку. Письмо с отзывом направлено на имя главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с его текстом во вторник, 15 апреля, ознакомились «Известия».

В Ассоциации полагают, что в текущем тексте законопроекта требования по регулированию создадут серьезную административную и финансовую нагрузку на операторов сервисов рассрочки. Так, участники рынка будут вынуждены не только проходить процедуры включения в соответствующие государственные реестры, но и закупать, регистрировать и подключать оборудование для хранения и передачи данных в Систему межведомственного электронного взаимодействия, государственные информационные системы и Бюро кредитных историй (БКИ). Также им потребуется продумать новые клиентские пути, включающие передачу данных в БКИ и процесс идентификации.

В АЭД отмечают, для реализации всех мер, предусмотренных законопроектом, компаниям потребуется увеличение численности штата за счет дефицитного персонала, имеющего необходимый опыт выстраивания взаимодействия с информационными системами. По оценкам АЭД, для выполнения условий законопроекта BNPL-сервисам потребуется не менее 10 месяцев работы и свыше 100 млн рублей инвестиций.

В этой связи Ассоциация предложила отсрочить на один год вступление закона в силу с момента его публикации. Это позволило бы операторам качественно подготовится к реализации новых норм и обеспечить бесперебойное функционирование.

«В противном случае операторы рассрочек столкнутся с риском приостановки деятельности из-за невозможности в срок удовлетворить требования закона», - говорится в письме.

В АЭД также предложили увеличить лимит на покупки в рассрочку до передачи данных в БКИ до 100 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей, предусмотренных текущей версией законопроекта. В организации считают, что такой порог будет соответствовать текущему росту цен на популярные категории товаров. Кроме того, предлагается сократить объем собираемых данных для передачи в БКИ и предусмотреть более гибкие административные и технологические механизмы для идентификации клиентов.

Помимо прочего в Ассоциации считают важным исключить запрет на взимание первого платежа с потребителя до полной оплаты стоимости товара продавцу. Это связано с тем, что в случае подобных задержек сервис рассрочки станет менее удобным и более уязвимым перед мошенническими действиями. Аналогичный риск несет предложение обязать операторов сервисов рассрочки уведомлять пользователя за 30 дней до даты отказа от исполнения договора, отмечается в письме, отмечают в АЭД.

Законопроект с предложением ввести лимит 15 тыс. рублей для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю был внесен в Госдуму в начале августа прошлого года. Документ наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов. В конце марта законопроект был принят в первом чтении. С 1 декабря 2025 года максимальный срок рассрочки составит полгода, с 1 декабря 2027 года его ограничат четырьмя месяцами. Предельный размер покупки в рассрочку без передачи сведений в бюро кредитных историй установлен на уровне 15 тыс. рублей, но его планируется повысить до 50 тыс. рублей, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению.

Также законопроект предусматривает запрет на использование сервиса рассрочки для иностранных продавцов и определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Это может быть юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. В случае, если оператором выступает ни одна из вышеперечисленных организаций, минимальный размер ее капитала должен составлять не менее 5 млн руб.

С критикой законопроекта выступали в Ассоциации банков России, Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Национальном совете финансового рынка (НСФР), а также Общественной потребительской инициативе (ОПИ) и «Опоре России».

Общественники считают, что BNPL-инструменты принципиально отличаются от обычных кредитов: бесплатная рассрочка представляет собой социально значимую услугу, крайне востребованную населением именно в текущем виде. Сейчас покупку можно оформить в несколько кликов, а необходимость отправлять данные в БКИ существенно усложнит продукт и превратит рассрочку в обычное кредитование, оттолкнув немалую часть аудитории.