Россия и Иран проведут товарищеский матч по футболу в октябре
Сборная Ирана по футболу планирует провести товарищеский матч со сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом 26 марта сообщил глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
«5 октября у нас товарищеский матч с командой России, 14 октября мы проведет игру с командой Чили», — приводит его слова агентство Tasnim News.
До этого сборные России и Ирана играли друг с другом три раза. В 2011 году команда ближневосточного государства победила со счетом 1:0. Последующие встречи в 2017 и 2023 годах окончились ничьей со счетом 1:1.
Ранее, 25 марта, сборная Россия победила Замбию в товарищеском матче, который проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, со счетом 5:0. Нападающий Максим Глушенков смог оформить хет-трик, забив мячи на восьмой, 54-й и 58-й минутах.