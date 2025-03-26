Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов украинской армии, а также по предприятию по ремонту военной техники. Об этом 26 марта сообщило Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке ведомства.
Также целями стали склады боеприпасов и скопления солдат и техники киевского режима в 143 районах.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в свою очередь за сутки уничтожили две управляемые бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Помимо этого противник лишился 58 дронов.
Ранее в тот же день ведомство сообщило о ракетных авиаударах штурмовиков Су-25 по подразделениям Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, после удара экипажи выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки.