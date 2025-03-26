Европа не хочет принять позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и диалогу с Россией из-за опасений относительно репутационных потерь. Такое мнение депутат Госдумы Светлана Журова высказала в среду, 26 марта.

«Тут могут быть только догадки, но европейские лидеры за время конфликта много всего наговорили. У Трампа такого не было, ему легче идти на контакт с нашей страной, потому что категоричные заявления делали его предшественник Джо Байден и его администрация», — сказала политик в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий считает, что Европа не может пойти на диалог с Россией, потому что это предполагало бы отказ от ряда тезисов, звучавших ранее.

«Они теперь не понимают, как им выйти из ситуации без репутационных потерь. Но лучше выходить хоть как-то, чем допускать новые человеческие жертвы», — заключила политик.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры показывают себя политически несостоятельными мечтателями, когда предлагают разместить миротворцев на территории Украины, передает RT.

Он отметил, что на Западе уже говорят даже о двух миротворческих миссиях: одна будет на границе Украины с Евросоюзом (ЕС) и НАТО, а другая включит в себя военных из стран Глобального Юга, сообщает 360.ru.

Как заметил Лавров, европейские государства следуют по стопам Наполеона и Адольфа Гитлера, пытаясь нанести стратегическое поражение России. Сейчас Евросоюз во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен взялся за программу ремилитаризации за баснословные деньги. Также, по словам министра, усердствуют президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер, готовые по-прежнему накачивать оружием Украину.

Ранее, 11 марта, глава МИД РФ заявил, что предложение о вводе миротворцев на Украину выглядит как попытки спасти киевский режим. По его мнению, необходимо в первую очередь покончить с антироссийскими законами в украинском государстве, а не вводить миротворческие контингенты.