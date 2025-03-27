Назван топ-3 отраслей по общему числу инклюзивных вакансий

Доля вакансий для людей с ограниченными возможностями в России составила 3,8% от общего числа предложений. Среди удаленных позиций этот показатель значительно выше — 21,4%. Такие данные были получены в ходе исследования, которое провела компания — российский поставщик IT-решений PRO32, проанализировав статистику сайтов-агрегаторов вакансий. С результатами ознакомились «Известия» 27 марта.

В топ-3 отраслей по общему числу инклюзивных вакансий лидируют IT, финансы и образование, на которые приходится более 60% всех предложений. В сфере IT размещено 44% инклюзивных вакансий, в финансовом секторе — 28% и в образовании — 8%.

Наименьшую долю инклюзивных вакансий с удаленной работой показали химическое производство, сельское хозяйство, искусство и культура — менее 1% от общего числа.

«Компании больше не ограничиваются географией и создают более гибкие условия для людей с ограниченными возможностями. Всё больше появляется дополнительных сервисов, таких как программы удаленного доступа, таск-трекеры и другие, которые позволяют специалистам работать из любой точки, что значительно расширяет их профессиональные горизонты», — отметил гендиректор компании PRO32 Игорь Мандик.

Москва и Московская область заняли лидирующую позицию среди российских регионов по количеству инклюзивных вакансий — 9292 предложения, что составляет 20% от общего числа таких вакансий в России. Второе место — у Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 3988 вакансий (8,7%), третье — у Краснодарского края — 1746 (3,8%).

По информации экспертов, средняя заработная плата, указанная в инклюзивных вакансиях на удаленке в России, составляет 89 тыс. рублей. Однако в ряде отраслей этот показатель значительно выше. Лидерами по уровню оплаты стали коммуникации (120 тыс. рублей), химическая промышленность (111 тыс. рублей), искусство и культура (102 тыс. рублей). В то же время в финансовом секторе, несмотря на высокую долю инклюзивных вакансий, средняя зарплата составляет 38 тыс. рублей, и это один из самых низких показателей среди всех отраслей.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).